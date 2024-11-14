Астрономы открыли самую одинокую галактику

Астрономы описали самую одинокую галактику в космическом пространстве. Объект расположен на расстоянии 7,8 млн световых лет от Земли.

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Научное название галактики – dw1322m2053, но ученые присвоили ей имя Еж (Hedgehog). Наблюдения показали, что в ней отсутствует звездообразующая активность.

К настоящему времени ученые открыли галактики, расположенные в миллиардах световых лет от нас. Можно ожидать, что объект, расположенный сравнительно близко (по космическим меркам) будет тщательно исследован и нанесен на карту. Но галактика Еж долгое время оставалась незамеченной.

Эта галактика находится в 3,3 миллионах световых лет от ближайшей галактики и еще в 5,5 миллионах световых лет от группы галактик. Ее можно увидеть в оптическом и инфракрасном диапазонах, но не в ультрафиолетовом.

Галактика Еж является карликовой. Ученые отметили, что только шесть из 10 тысяч известных галактик такого рода находятся в состоянии покоя, то есть не производят новых звезд. Еж имеет красноватый цвет, в нем нет видимых областей звездообразования или темных пылевых полос, которые могли бы содержать молодые звезды. Состояние покоя длится не менее 100 миллионов лет.

Ученые предположили, что dw1322m2053 ранее могла пролететь слишком близко к группе галактик. При этом звездообразующий газ был вытеснен, а сама она оказалась отброшена на значительное расстояние.

Есть и другая теория – галактика, чья масса составляет всего 631 тысячу солнечных масс, слишком мала даже для карликовой. Возможно, звездообразующий газ просто испарился из нее, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Ранее в Млечном Пути нашли межзвездный туннель. Остается неизвестным, куда он направлен.