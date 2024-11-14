Орбиту МКС подняли на пять километров

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли почти на пять километров. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

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Коррекцию провел грузовой корабль «Прогресс МС-28» в преддверии прибытия к МКС корабля «Прогресс МС-29». Двигатели «Прогресс МС-28» проработали 1894,4 секунды, выдав импульс величиной 2,82 метра в секунду.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» с 31-й площадки космодрома Байконур состоится 21 ноября.

В октябре госкорпорация сообщила, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» отстыкуется от МКС 19 ноября.

В сентябре в «Роскосмосе» сообщили об отправке «Прогресса МС-30» на космодром Байконур.