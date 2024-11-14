Российские аналоги иностранных программ появятся через 14-15 лет

Участники рынка считают, что на создание аналогов иностранного софта потребуется 14–15 лет, а также дополнительные инвестиции со стороны государства. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Пока российские компании продолжают покупать, хоть и в меньшем объеме ОС Windows и пакет Office от Microsoft. При этом закупки в 2024 году сократилось почти на 55%, но, несмотря на это, на американские программы было потрачено 24,1 млн рублей.

Данные компании «Контур.Закупки», которые привело издание, свидетельствуют о том, что на продукцию Microsoft в России в 2023 году было потрачено 52,5 млн рублей, в текущем году эта сумма сократилась до 24,1 млн руб. Полностью госкомпании не готовы отказаться от продукции Microsoft и продолжают приобретать старые версии операционных системы 2019 и 2021 годов.

«Количество таких закупок малого объема увеличилось год к году почти в два раза, однако их общая сумма сократилась с 3,2 млн до 2,4 млн рублей», - отмечается в статье.

Участники рынка и эксперты отметили, что продолжающиеся закупки могут быть связаны с тем, что некоторые российские организации не могут отказаться от американского офисного пакета, так как ряд программ, в том числе и облачное хранилище OneDrive или Publisher не импортозамещены.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте продаж российского программного обеспечения вдвое за четыре года, а готовых пакетных решений – в пять раз. При этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о планах Минцифры внести в Госдуму законопроект о сборе с бизнеса за использование зарубежного софта.