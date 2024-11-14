Индия впервые провела космические учения

Индия провела первые в истории космические учения под названием "Antariksha Abhyas - 2024". Как сообщило министерство обороны республики, они направлены на повышение готовности ВС страны к ведению боевых действий в космосе.

По данным министерства, цель трехдневных учений - обеспечить "более глубокое понимание космических средств и услуг и получить представление о зависимости заинтересованных сторон от космических сегментов", а также выявление уязвимостей "при проведении операций в случае отказа в предоставлении космических услуг или сбоев в их работе".

В "Antariksha Abhyas - 2024" (в переводе с хинди - "Учения в небе над Землей") приняли участие представители Оборонного космического агентства Индии и его подразделений, а также военнослужащие индийских военно-воздушных и сухопутных сил и военно-морского флота. В рамках учений проведены дискуссии о новейших космических технологиях, а также о космических программах Индии.

По словам начальника штаба обороны Индии генерала Анила Чаухана, "космос, который когда-то считался последним рубежом, теперь является важнейшим средством обеспечения обороны и безопасности Индии".

"Благодаря своему богатому наследию в области освоения космоса и растущему военному потенциалу Индия имеет все возможности для решения проблем, связанных с возможностями космического базирования", - подчеркнул он.

Чаухан признал, что космос становится все более перегруженным, конкурентным и коммерческим пространством, в связи с чем важно обеспечить там национальные интересы Индии за счет развития инноваций и разработки передовых технологий и современных систем.