NASA бьет тревогу из-за потери веса у астронавтов, застрявших в космосе

Американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс начали стремительно терять вес, находясь на борту Международной космической станции, где они застряли до февраля 2025 года, пишет New York Post.

Медики NASA обеспокоены этим и следят за их здоровьем.

«Врачи NASA наблюдают за вторым астронавтом (Уилмором. — NEWS.ru), оказавшимся на Международной космической станции, и следят за тем, чтобы он не потерял слишком много веса за время своего длительного пребывания в космосе», — сказано в материале.

Сотрудник NASA рассказал, что Уильямс потеряла в весе больше, чем Уилмор. У него изначально было намного больше массы, поэтому для него это не представляется такой большой проблемой. Однако агентство не уточняет, сколько килограммов потеряли астронавты за время миссии.

Уильямс и Уилмор находятся на околоземной орбите с 5 июня. По плану NASA они должны были провести в космосе лишь неделю, однако миссия затянулась из-за проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия.

Российский космонавт Андрей Федяев ранее рассказал, что космонавтам на орбите часто снятся встречи со знакомыми на Земле. Он уточнил, что сам при этом ни разу не видел подобные сны. Космонавт предположил, что кто-то рассказывает свой сон о встрече со знакомыми, а подсознание других автоматически программирует и воспроизводит его.