Apple выпустила ремешок для часов за 35 тыс. рублей

Apple наконец сделала доступным для покупки золотой ремешок для часов Apple Watch. Анонсированная вместе с Apple Watch Series 10 в сентябре, золотая версия браслета была недоступна, но теперь его можно заказать через официальный онлайн-магазин Apple. Однако есть одно «но»: первые заказы будут отправлены через 5−6 недель, вероятно, к Рождеству.

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Ремешок, который был одним из первых аксессуаров для Apple Watch, изготовлен из нержавеющей стали 316L и состоит из более 100 компонентов. С выходом Series 10 Apple обновила браслет, добавив новые цвета, которые сочетаются с новыми моделями часов.

Цена этой версии составляет $349. Да, Series 10 стартуют от $399.