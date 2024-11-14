Смартфоны Google Pixel научились распознавать приложения-вирусы

Google начала распространять новую функцию Live Threat Detection для защиты от опасных приложений, начиная с линейки смартфонов Pixel.

© Ferra.ru

Впервые представленная на Google I/O в мае, эта технология использует ИИ на устройстве для анализа активности приложений и выявления потенциально вредоносных программ.

Live Threat Detection оценивает, как приложения взаимодействуют с конфиденциальными разрешениями и другими сервисами, чтобы обнаружить скрытые угрозы.

Когда функция фиксирует подозрительное поведение, она немедленно отправляет уведомление пользователю, предлагая удалить вредоносное приложение через Play Protect.

© Android Authority

Google отмечает, что Live Threat Detection способна выявлять вирусы, которые скрывают свою активность или активируются спустя время.

Изначально функция направлена на отслеживание приложений, собирающих личные данные без разрешения, но Google планирует расширить ее возможности.