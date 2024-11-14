Светящийся смартфон Nothing Phone (2a) раскупили за 15 минут

Компания Nothing представила лимитированную версию смартфона Phone (2a) Plus Community Edition в конце октября.

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Уникальная особенность этого устройства — его способность светиться в темноте. Модель была разработана в сотрудничестве с фанатами бренда, а в продажу поступило всего 1000 экземпляров.

Смартфон можно было приобрести исключительно на официальном сайте компании, причем доступ был открыт только тем, кто заранее зарегистрировался.

Желающих приобрести уникальный телефон оказалось предостаточно: 19 000 регистраций из 48 стран мира. Как итог, все устройства были распроданы за 15 минут.

Тем, кто не успел купить гаджет онлайн, остается еще один шанс: «ограниченная партия» поступит в продажу в магазине Nothing Store Soho в Лондоне 16 ноября в 11:00 по местному времени.

Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а его цена не отличается от стандартной версии Phone (2a) Plus.