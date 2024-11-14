Microsoft Edge обвинили в «краже» вкладок из Chrome

Microsoft снова пытается убедить пользователей Chrome перейти на Edge с помощью новой функции автоматического импорта вкладок, которая появилась в последнем обновлении браузера.

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Теперь Edge автоматически запускается на компьютерах пользователей и предлагает окно с предложением «улучшить ваш опыт работы в Интернете» путем импорта данных и вкладок из Chrome. Окно автоматически выбирает опцию «регулярно переносить ваши данные из других браузеров», что могут не заметить невнимательные пользователи, подтвердив таким образом действие с помощью большой синей кнопки.

Если пользователи согласятся и не закроют окно, Edge импортирует вкладки из Chrome и будет синхронизировать их, если Chrome остается браузером по умолчанию. Хотя Microsoft утверждает, что данное уведомление является опциональным, многие видят в этом очередной пример агрессивной тактики компании по продвижению Edge.

Ранее Microsoft уже подвергалась критике за использование подобных методов, например, блокируя инструмент EdgeDeflector, усложняя смену браузера по умолчанию и вставляя фальшивые ответы ИИ в поисковых результатах Bing для Chrome.