Обнаружен самый крупный в мире коралл

Ученые в ходе экспедиции на Соломоновы острова обнаружили крупнейший в мире коралл. По размерам он превосходит синего кита.

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Коралл достигает 34 метров в ширину, 32 метра в диаметре и 5,5 метров в высоту. Это эквивалентно площади пяти теннисных кортов.

Объект заметили в группе островов Три Сестры в провинции Макира-Улава. Исследователи сначала приняли его за останки затонувшего корабля. Но, погрузившись под воду, они увидели гигантскую колонию кораллов, возраст которой может составлять 300-500 лет.

Коралл относится к виду Pavona clavus и имеет волнистую форму. Он обладает преимущественно коричневым оттенком с вкраплениями ярко-желтого, синего и красного цветов. По оценкам ученых, коралл выглядит здоровым.

Дальнейшие исследования показали, что коралл состоит примерно из миллиарда полипов. Крупные кораллы важны для морской экосистемы, поскольку обеспечивают среду обитания для множества видов рыб.

По словам специалистов, коралл смог вырасти до таких размеров, поскольку находится вдали от главного пояса циклонов Тихого океана. Он не подвергался частым сильным штормам, которые могли его разрушить. Но гигантские кораллы остаются уязвимыми к повышению температуры моря, вызванному изменениями климата, сообщает ABC.

Ранее уникальный коралл нашли в Северном Ледовитом океане. Он прикрепился к стеблю морской лилии.