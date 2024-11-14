В Москве завершился имитирующий полет на Луну эксперимент

Шесть членов экипажа из России и Белоруссии провели 366 суток в условиях, похожих на экспедицию на окололунную орбитальную станцию и на поверхность спутника.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Института медико-биологических проблем РАН.

Полученные данные позволят определить стратегию адаптации организма к условиям длительного полёта в космос и обосновать методы профилактики негативного воздействия подобной среды на человека.

Международный проект SIRIUS проходит в российской столице, он организован ИМБП РАН и NASA при участии специалистов из Германии, Канады, США, Франции, Италии и других стран.