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В Москве завершился имитирующий полёт на Луну эксперимент

Шесть членов экипажа из России и Белоруссии провели 366 суток в условиях, похожих на экспедицию на окололунную орбитальную станцию и на поверхность спутника.

В Москве завершился имитирующий полет на Луну эксперимент
© ТАСС

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Института медико-биологических проблем РАН.

Полученные данные позволят определить стратегию адаптации организма к условиям длительного полёта в космос и обосновать методы профилактики негативного воздействия подобной среды на человека.

Международный проект SIRIUS проходит в российской столице, он организован ИМБП РАН и NASA при участии специалистов из Германии, Канады, США, Франции, Италии и других стран.

Наука и техника
Олег Орлов
Ксения Орлова
Юрий Чеботарев
РАН
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