Названы самые востребованные у россиян смартфоны в дни распродаж

В рамках акции «11.11» (также известной как «Всемирный день шопинга») продажи гаджетов в России значительно превысили средненедельные показатели по 2024 году, составив двукратный рост. По сравнению с аналогичной распродажей прошлого года, в этом году было реализовано на 50% больше устройств и аксессуаров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Мегафон», ссылаясь на результаты собственных каналов продаж.

Анализ продаж показал, что пользователи активно интересовались смартфонами, наушниками и умными часами. Среди смартфонов лидерами распродажи стали модели Tecno (Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C) и Samsung (Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35).

В наушниках топовыми стали Realme Buds T300, а в сегменте умных часов – Infinix, Apple и Samsung. У Infinix лидируют Infinix Watch 1, у Apple – Apple Watch Series 10, а у Samsung – Galaxy Watch 7 LTE.

Рост спроса на умные часы и наушники является тенденцией всего 2024 года, подтвержденной данными рынка и результатами реализации во всех каналах продаж «Мегафона». Продажи умных часов увеличились почти на 40%, если сравнивать три квартала текущего и 2023 годов.

Интерес покупателей к распродаже в этом году выше, чем в 2023: число проданных гаджетов оказалось выше на 53%.