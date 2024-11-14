Пульсары-пауки оказались межзвездными двигателями

Исследователи из Свободного университета в Брюсселе провели анализ потенциального использования двойных звезд в качестве межзвездного двигателя. Результаты этого исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Ученые рассмотрели пульсары-пауки, которые представляют собой особый тип двойных звездных систем, состоящих из быстро вращающегося нейтронного пульсара и его компаньона — звезды малой массы. Пульсары-пауки испускают мощные потоки излучения, которые постепенно уничтожают своего компаньона, отрывая от него материал. В ходе исследования ученые предположили, что этот процесс можно использовать для создания тяги и перемещения системы в пространстве.

Метод, предложенный учеными, заключается в использовании радиации пульсара для генерации тяги. Пульсар испаряет материал с поверхности своего спутника в определенных точках орбиты, создавая таким образом направленное движение. Для контроля направления движения можно управлять интенсивностью излучения и его воздействием на звезду-компаньона, используя рентгеновское или гамма-излучение.

Полученные данные показали, что тесные двойные звездные системы более эффективны для создания тяги, так как чем ближе пульсар находится к своему компаньону, тем большее количество материала может быть испарено. Это позволяет накапливать энергию и регулировать скорость системы. Ученые предположили, что подобный метод маневрирования может быть использован не только для перемещения звездной системы, но и для замедления ее движения или изменения направления полета с помощью манипуляции выбросами материала.

Особое внимание в исследовании уделено техносигнатурам — потенциальным следам, которые могли бы оставлять такие звездные двигатели при ускорении, замедлении и маневрах. Пульсары-пауки, благодаря их уникальным свойствам и обилию накопленных данных о них, были выбраны в качестве идеальных кандидатов для поиска подобных сигнатур. Некоторые из наблюдаемых характеристик пульсаров-пауков уже наводят ученых на мысль о возможных технологиях контроля и использования их излучения.

Исследование показало, что, несмотря на сложность и масштаб предложенной идеи, изучение двойных звезд как потенциальных звездных двигателей открывает новые возможности для понимания технологических возможностей высокоразвитых цивилизаций. Ученые не утверждают, что уже обнаружили техносигнатуры, но предлагают сделать такие системы объектом дальнейших исследований для поиска следов звездных технологий в Млечном Пути.