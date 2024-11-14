Предсказано вымирание планктона

Ученые Бристольского университета предсказали, что глобальное потепление может привести к вымиранию морских организмов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

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Научная группа провела анализ того, как планктон реагировал на значительное потепление в древности, и сравнила эти данные с прогнозами на конец нынешнего столетия. Было установлено, что скорость потепления, вызванного деятельностью человека, намного превышает возможности адаптации этих организмов.

Для анализа исследователи разработали уникальную модель, которая позволила изучить поведение планктона около 21 000 лет назад, в период последнего ледникового максимума, а также сделать прогнозы. Ученые сфокусировались на конкретной группе планктона, которая существовала на протяжении веков, что обеспечило высокую точность моделирования.

Полученные данные показали, что в прошлом планктон мог перемещаться из более теплых областей океана, чтобы выжить, но текущие темпы глобального потепления слишком быстры для подобной адаптации. Это ставит под угрозу весь морской пищевой цикл, так как планктон является важным источником пищи для рыб и участвует в углеродном цикле океанов.

Кроме того, прогнозы указывают на риск вымирания многих видов планктона, что может привести к разрушительным последствиям для морских экосистем и, следовательно, для продовольственной безопасности людей, особенно в прибрежных сообществах, зависящих от рыболовства.

Исследователи подчеркивают необходимость международных усилий по сдерживанию глобального потепления, чтобы предотвратить драматические изменения в экосистемах. Даже незначительное превышение температуры на два градуса Цельсия может привести к катастрофическим последствиям для океанской жизни, что подчеркивает важность выполнения климатических соглашений.