Ученые нашли новые виды маргариток

Шведские ученые из Гетеборгского университета (GU) нашли ранее неизвестные виды маргариток с помощью технологии продвинутого ДНК-анализа. Статья об открытии опубликована на официальном сайте научного учреждения.

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Специалисты сосредоточились на группе из 66 признанных видов маргариток, растущих в Капской провинции Южной Африки. Маргаритки хорошо известны, первый вид был описан в 1753 году, но в этом районе есть группа маргариток, которую ботаникам было трудно идентифицировать.

Растения этой группы внешне ничем не отличаются от своих сородичей, однако обладают иными генетическими характеристиками.

Команда изучила ДНК этих загадочных маргариток, обнаружив четыре ранее неизвестных подвида.

По словам ученых, для идентификации видов они использовали метод интегративной таксономии. Он дополняет традиционные наблюдения за внешним видом растений лабораторным секвенированием их ДНК.

Вместе эти подходы улучшают понимание границ между разными видами и ускоряют открытие новых разновидностей.