В Ольгинском районе Приморья впервые за много лет заметили леопарда

Дальневосточного леопарда обнаружили в Ольгинском районе Приморского края - появление редкого животного стало результатом работы природозащитников.

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Как сообщили в центре "Амурский тигр", недавно рядом с одним из кордонов, расположенным возле Васильковского заказника фотоловушки зафиксировали дальневосточного леопарда. В этом месте хищники не появлялись очень давно. Визит пятнистой "кошки" связывают с трудом сотрудников КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ". Предпринимаемые государством и общественными организациями меры по охране экосистем приносят результат.

Десять кордонов - научно-природоохранных станций в Приморье были созданы в 2017 году. Они позволили обеспечить постоянное присутствие служб по охране природы в местах обитания амурского тигра.