Рядом с пирамидой Хеопса обнаружили гробницу Древнего царства

Российские ученые обнаружили рядом с египетскими пирамидами ранее неизвестную гробницу. Ее возраст составляет около 4 тысяч лет, сообщает ТАСС.

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Открытие сделала экспедиция Института востоковедения Российской академии наук (РАН). Скальная гробница расположена в восточной части некрополя Гизы, на расстоянии 300 метров от пирамиды Хеопса.

Ученые расчистили небольшое отверстие, сквозь которое удалось рассмотреть остатки расписного деревянного саркофага, сосуды и другие артефакты. На стенах видны надписи и рельефы, изображающие владельца гробницы и его жену за жертвенным столом, а также высеченные в скале статуи в полный рост.

Гробницу отнесли к эпохе Древнего царства и V династии фараонов (ок. 2504-2347 гг. до н. э.). Археологи намерены полностью открыть вход в погребальную камеру.

Ранее возле пирамид Гизы выявили геофизические аномалии. Также ученые обнаружили признаки погребенной под песком структуры L-образной формы.