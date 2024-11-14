Реконструирован мозг птицы, жившей во времена динозавров

Британские ученые из Кембриджского университета обнаружили хорошо сохранившуюся птицу нового вида Navaornis hestiae, жившую около 80 млн лет назад на территории современной Бразилии. Состояние окаменелостей позволило детально изучить мозг существа. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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По словам палеонтологов, Navaornis hestiae, или наваорнис, был птицей размером с дрозда.

Ископаемое заполнило пробел длительностью в 70 млн лет в научном понимании того, как развивался мозг птиц.

Благодаря такой сохранности исследователи смогли использовать передовую технологию микро-КТ-сканирования для реконструкции черепа и мозга птицы с высокой точностью.

Команда выяснила, что существо обладало более развитыми когнитивными способностями, чем ранние птицеподобные динозавры. Но мозжечок и другие области мозга оказались не такими сложными, как у современных пернатых.

«Структура мозга наваорниса практически полностью промежуточная между археоптериксом и современными птицами — это один из тех моментов, когда недостающая часть подошла идеально», — отметил соавтор исследования, доктор Гильермо Навалон с кафедры наук о Земле Кембриджского университета.

Будущие исследования могут раскрыть, как наваорнис взаимодействовал со своей средой, помогая ответить на более широкие вопросы об эволюции мозга птиц с течением времени.