Метеороиды могут указывать на кометы, способные врезаться в Землю

Американские астрономы из Университета Северной Аризоны нашли способ поиска долгопериодических комет (ДПК), представляющих потенциальную угрозу для нашей планеты. Новый метод может предсказать риск столкновения с Землей за годы до вероятной катастрофы. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

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Долгопериодические кометы путешествуют по космосу, следуя очень вытянутым траекториям. Они могут сближаться с Землей раз в несколько сотен лет, или еще реже. Согласно существующим оценкам, ДПК могут стать причиной до 6% всех столкновений Земли с космическими объектами. Сегодня известно несколько долгопериодических комет с орбитами, находящимися в пределах 7,5 млн километров от нашего мира. Каждая из них потенциально способна нанести мощный удар. В новом исследовании команда предложила искать ДПК с помощью так называемых "хлебных крошек" — метеороидов (микрометеоритов), оставшихся в пространстве после пролета кометы. Они образуются при сближении комет с Солнцем, когда интенсивное излучение испаряет большую часть льда.

Это выбрасывает кометные камни и пыль в виде метеороидного потока, параллельного траектории кометы. По словам астрономов, метеороидные потоки могут указать на родительские кометы, что позволит обнаружить их за годы до того, как те начнут представлять угрозу. Авторы исследования обратились к 17 потокам с известными родительскими ДПК. На основе свойств каждого следа ученые смоделировали группу виртуальных комет и провели расчеты для определения областей космоса, где те могли бы находиться. Результаты показали значительные совпадения между местоположением настоящих и цифровых объектов. Специалисты считают, что их метод может дать человечеству десятилетия на подготовку к отражению возможного космического удара.