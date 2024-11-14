В Госдуме предложили взламывать смартфоны Apple

Следует взламывать устройства Apple и затем пользоваться ими на благо России. Как сообщает РИА Новости, с таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В ходе обсуждения законопроекта об установке российского магазина приложений RuStore на смартфоны американской компании он указал, что в случае отказа Apple стоит вернуться к практике программного взлома устройств на операционной системе iOS - джейлбрейку.

«Для того, чтобы мы, свободные от этих обязательств, могли спокойно взламывать устройства Apple и пользоваться в свое удовольствие на благо страны», - заявил Милонов.

Депутат Госдумы Антон Горелкин, в свою очередь, напомнил, что взлом гаджетов Apple - это нетривиальная задача, с решением которой сложности возникли «даже у Федерального бюро расследований».

Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил, что запрещать устройства Apple из-за отказа от предустановки российского ПО не будут, так как чиновники в частной жизни не спешат отказываться от использования продукции американской компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».