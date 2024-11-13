Ученые нашли уникального океанического моллюска

Группа ученых из Исследовательского института аквариума залива Монтерей (США) обнаружила океанического моллюска с уникальной внешностью и необычным способом побега от хищников. Об этом сообщает журнал Deep Sea Research Part I.

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Обнаруженный моллюск получил название Bathydevius caudactylus — его небольшой размер сопоставим с яблоком, а видовая принадлежность определяет животное к классу морских слизней. При этом, моллюск светится с помощью биолюминесценции (что является редкостью для слизней), а также является первым представителем этого класса, которого обнаружили в глубоком океане.

Помимо этого, моллюск также отличается своим необычным внешним видом — он имеет веслообразный хвост с пальцеобразными наростами и большой студенистый капюшон, который может использоваться для ловли мелких ракообразных. Кроме того, Bathydevius caudactylus имеет уникальный способ отвлечения хищников. В какой-то момент исследователи стали свидетелями того, как моллюск отделил от себя небольшой выступ на хвосте, который продолжал светиться еще какое-то время. Такой способ побега ученые сравнили с тем, как ящерицы отбрасывают собственные хвосты.

«Этот вид — третий случай, когда эта особая способность (биолюминесценция) возникла у голожаберного, и это поднимает много основных вопросов. Мы пока не знаем, какие химические вещества он использует для создания света, какие гены в этом участвуют и как эта черта могла возникнуть, казалось бы, из ниоткуда, у этого животного. У него нет близких родственников среди других улиток, так что это действительно отдельное эволюционное событие», — рассказал старший научный сотрудник Исследовательского института аквариума залива Монтерей Стивен Хэддок.

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