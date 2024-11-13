Обнаружена аномальная галактика

Астрономы обнаружили редкую галактику с тройным кольцом. Ее существование не вписывается в общепризнанные представления о космическом пространстве.

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Объект расположен на расстоянии 800 млн световых лет от Земли. Его изображение удалось получить с помощью телескопа в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях. Ученые не смогли установить, как именно он образовался.

Считается, что галактики делятся на четыре категории: эллиптические, линзообразные, спиральные и неправильные. Эллиптические отличаются яйцевидной формой и равномерным распределением звезд. Линзовидные напоминают сплющенные эллипсы с выпуклостью в центре. Спиральные галактики (к ним относится и Млечный Путь) обладают закрученными звездными «рукавами». Неправильные галактики не имеют предсказуемой формы.

Кольцевые галактики не соответствуют этим четким критериям. По одной из гипотез, они возникают при столкновении двух отдельных галактик. При ударе возникает газовая и пылевая рябь, которая распространяется вокруг как кольцо. По другой – рождение таких галактик связано с естественными резонансными явлениями.

В новооткрытой галактике присутствуют сразу три кольца, что является исключительной редкостью и представляет ценность для научных исследований. Ученые намерены продолжать наблюдение за этим объектом, чтобы более полно раскрыть его свойства, сообщает Live Science.

Ранее ученые заметили зарождающуюся «галактику-монстра». Она возникла в ранней Вселенной.