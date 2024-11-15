США выделили TSMC рекордные $6,6 млрд

Министерство торговли США выделило мировому лидеру по производству чипов - тайваньской компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) пакет прямого финансирования в размере $6,6 млрд для строительства полупроводниковых фабрик в штате Аризона.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

"Сегодня администрация [президента США Джо] Байдена объявила, что Министерство торговли США выделило TSMC Arizona, дочерней компании TSMC, до $6,6 млрд в виде прямого финансирования в рамках программы стимулированию коммерческих производственных мощностей CHIPS (закона о чипах и науке - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Министерство будет выделять суммы по мере завершения строительства фабрик в штате. Финансирование станет "крупнейшей в истории США прямой иностранной инвестицией в новый проект". Отмечается, что заводы создадут "десятки тысяч рабочих мест до конца десятилетия".

Крупнейший производитель чипов и микросхем - тайваньская компания TSMC - в настоящее время строит два завода в Аризоне. Один из них начнет работу в первой половине 2025 года и будет производить 4-нанометровые процессоры. Вторая фабрика будет запущена в 2028 году - она будет специализироваться на той же продукции, основанной на 2-нанометровом процессе. Кроме того, тайваньский производитель уже заявил о планах построить в Аризоне третий завод по производству 2-нанометровых процессоров. Общий объем инвестиций TSMC в США составит около $65 млрд.