Солнечная активность заставила спутники падать на Землю

Неожиданно высокая активность Солнца привела к тому, что три австралийских спутника из космической программы Binar Университета Кертина сгорели в атмосфере Земли, не успев завершить свою миссию. Об этом пишет ScienceAlert.

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В последнее время Солнце демонстрирует аномальную активность и Землю периодически накрывают магнитные бури. Так, в период с 3 по 9 ученые зафиксировали на Солнце несколько вспышек самого высокого уровня X. Также был зарегистрирован крупный выброс плазмы.

Солнечная активность включает в себя такие явления, как солнечные пятна, солнечные вспышки и солнечный ветер - поток заряженных частиц, текущий к Земле. И она стала

неожиданной головной болью для спутниковых операторов и причиной проблем с уже запущенными с Земли аппаратами.

В частности, активность Солнца, которая более чем в полтора раза превысила прогнозы для этой точки текущего цикла, приводит к высокому потоку заряженных частиц, которые могут повредить или вывести из строя электрические компоненты на спутниках.

Большие проблемы возникают и у аппаратов на низкой околоземной орбите. Дело в том, что из-за солнечной активности внешней атмосферой поглощается дополнительная энергия, и это заставляет ее раздуваться наружу. В результате все спутники, находящиеся на расстоянии менее 1000 км от Земли, испытывают значительное увеличение атмосферного сопротивления, что нарушает их орбиту.

На низкой околоземной орбите находится много университетских спутников, таких как Binar CubeSats. Они редко оснащены двигателями, которые могут регулировать их высоту, и полностью зависят от космической погоды.

«На прошлой неделе три австралийских спутника из космической программы Binar Университета Кертина сгорели в атмосфере Земли. Binar-2, 3 и 4 вошли в атмосферу гораздо раньше, чем изначально планировалось. Они продержались на орбите всего два месяца - треть от ожидаемого срока. Это значительно сократило время для научных исследований и тестирования новых систем», - констатировало издание.

Преждевременное завершение миссии всегда обходится дорого, и это особо актуально для коммерческих спутников. Поэтому, по мнению журналистов, есть острая необходимость развивать точное прогнозирование космической погоды.