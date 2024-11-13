Компания Realme запутала журналистов названиями смартфонов

Бренд Realme готовится представить Realme 14 Pro Lite 5G. Данный девайс станет еще одной – шестой – моделью в, как считают в GizmoChina, и без того перегруженной номерной серии смартфонов компании.

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Актуальная номерная серия – Realme 13 – уже насчитывает пять устройств, включая Realme 13 4G, Realme 13, Realme 13 Pro, Realme 13 Pro+ и Realme 13+. С появлением преемников и дополнения в виде Pro Lite, модельный ряд, считают в GizmoChina, может стать еще более сложным и запутанным.

Realme 14 Pro Lite 5G, предназначенный для индийского рынка, получит каталожный номер RMX 990. Устройство предложит четыре варианта оперативной памяти и хранилища: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Новинка будет доступна в изумрудно-зеленом, фиолетовом и золотом цветах, которые уже имеются в актуальной номерной серии.

Точные цена и технические характеристики Realme 14 Pro Lite пока неизвестны. Однако его название указывает на то, что смартфон может быть более доступным вариантом, чем стандартный смартфон 14 Pro. Таким образом, можно ожидать появления AMOLED-дисплея и оболочки Realme на базе Android 15 «из коробки».

По слухам, Realme планирует выпустить 14-ю серию в Индии в начале 2025 года. В первую очередь компания представит только Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+. Остальные четыре варианта появятся на рынке позже.