Выявлена связь между скоростью движения ледников и извержениями вулканов

Исследователи из Великобритании и США обнаружили, что ледники в окрестностях активных вулканов движутся примерно на 46% быстрее, чем в соседних с ними регионах планеты, чем можно пользоваться для прогнозирования новых излияний лавы и выбросов вулканических газов и пепла.

Об этом сообщила пресс-служба Бирмингемского университета.

"Ледовый покров обычно мешает ведению наблюдений за вулканами. Проведенные нами замеры и расчеты показывают, что спутниковые наблюдения за скоростью движения ледников могут стать основой для новых подходов для отслеживания вулканической активности и прогнозирования скорых извержений вулканов", - заявил научный сотрудник Бирмингемского университета (Великобитания) Джозеф Маллалилеу, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Маллалилеу и его коллеги пришли к такому выводу в рамках глобального проекта по изучению скорости движения всех крупнейших ледников Земли. Для получения подобных сведений ученые проанализировали спутниковые снимки при изучении 217 тыс. ледовых массивов, полученные в разные годы, и определили то, как сместилось положение разных участков льда на их территории.

В ходе последующего анализа глобальной карты движения ледников ученые обнаружили, что скорость движения разных участков ледовых массивов сильно зависела от того, насколько близко они были расположены к активным вулканам. В среднем, они двигались на 46% быстрее, чем соседние с ними регионы ледовой поверхности, если они находились на расстоянии в 5 км или менее от очагов вулканической активности.

По словам исследователей, им удалось выявить подобные различия в скорости движения ледников у многих крупных и активных вулканов, в том числе исландского Эйяфьядлайекюдля, а также вулканов Венияминова и Редаут на Аляске, чьи извержения происходили в последние два десятилетия. Как предполагают ученые, тепло, вырабатываемое магматическими камерами в недрах этих вулканов, достигает подножия ледников и ускоряет таяние льда, что снижает трение и способствует ускоренному движению ледового массива вниз по склону.

При этом Маллалилеу и его коллеги отмечают, что подобное резкое ускорение в скорости движения ледника во многих случаев начинается за несколько месяцев до активной фазы извержения вулкана. Это позволяет заблаговременно начать эвакуацию населения и реализовать другие меры, необходимые для защиты людей и инфраструктуры от последствий излияний лавы и выбросов вулканических газов и пепла, подытожили исследователи.