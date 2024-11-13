Arianespace перенесла второй пуск Ariane 6

Компания Arianespace переносит второй пуск ракеты Ariane 6 с конца 2024 года на февраль 2025-го. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

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Перенос запуска связан с необходимостью внесения программных изменений в систему управления верхней ступени, а также производственными и инфраструктурными задержками.

В ходе второго запуска носитель должен вывести на околоземную орбиту французский разведывательный спутник Composante Spatiale Optique (CSO) 3. Для этого планируется использовать средне-тяжелую модификацию ракеты (версию Ariane 62 с двумя твердотопливными ускорителями P120C).

В октябре издание сообщило, что модернизационная версия Block 3 европейской ракеты Ariane 6 может появиться в 2030-х годах, допустили в компании Arianespace.

В июле гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».