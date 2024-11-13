Сбер готов прийти в космическую отрасль

Сбер обсуждает с Роскосмосом варианты входа в космическую отрасль.

Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции "FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры".

"Мы точно в космос придем, в каком виде - мы сейчас обсуждаем. У нас несколько вариантов вхождения на столе. Я несколько лет пытался осознавать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли. К сожалению, похоже, что нет", - отметил он.

Греф также подчеркнул, что Сбер работает с Роскосмосом над ситуацией в космической отрасли и понимает стратегии ее развития.