Ученые узнали, как светлое вещество в челябинском метеорите стало темным

Материаловеды Уральского федерального университета выяснили, как светлое вещество в метеорите Челябинска превратилось в темное, скорее всего, это произошло из-за ударного воздействия.

Полученные данные позволяют понять историю формирования вещества этого хондрита до его падения на Землю, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"Состав обыкновенного хондрита Челябинск LL5 крайне интересный: в нем есть области темной, светлой и смешанной литологий. И мы хотели понять, почему метеорит так сформировался, что в космосе привело к созданию такого вещества. Полученные сведения. с одной стороны, вносят вклад в фундаментальную науку, а с другой - помогают нам понять, как формируется вещество в космических условиях, как оно разрушается, и как в будущем мы сможем выстраивать астероидно-кометную защиту", - приводят в вузе слова старшего научного сотрудника лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Евгении Петровой.

Более 85% всех внеземных тел, прилетающих на Землю, - обыкновенные хондриты. Поэтому вероятность того, что прилетит метеороид хондритового состава, от которого потребуется защита, выше, чем метеороиды другого состава. И важно понимать, как формируются такие метеориты до прилета на Землю, и как они разрушаются. Чтобы определить, что конкретно повлияло на вещество, материаловеды подвергли челябинский хондрит ударному воздействию, нагреву, облучению ионами аргона: выяснилось, что темная литология близка по химическому и минеральному составу светлой и была образована из светлой под действием определенных процессов.

Нагрев метеорита до 700 - 1 500 °С показал, как плавятся кристаллы металла и троилита, переплавляются минералы и происходит вторичная кристаллизация из расплава. Но к появлению темной литологии все же привел удар, выяснили ученые.

"В результате ударного воздействия в пределах светлой литологии образовались области с темной литологией: плавление троилита и металла, образование ударных жил, потемнение. Смешанная литология образовалась в результате плавления силикатов без плавления металла и троилита. А ударный расплав - это полное переплавление, перекристаллизация. Также эксперимент показал, что для преобразования породы челябинского метеорита было достаточно одного удара, который произошел при столкновениях астероидов", - поясняет Петрова.

О метеорите Челябинск

10 лет назад, 15 февраля 2013 года, крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название "Челябинск", стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI вв. Метеорит вошел в атмосферу Земли, вызвав сильный взрыв на высоте 20 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и севере Казахстана. Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска.

От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили около 7,3 тыс. зданий - жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. В частности, обрушилась кровля одного из зданий Челябинского цинкового завода на площади 600 кв. м. За медицинской помощью обратились 1 тыс. 613 человек, из них 324 ребенка.