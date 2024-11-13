Техноблогер назвал лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

Перечислены лучшие смартфоны до 30 тысяч рублей
Эксперт YouTube-канала Quke назвал самые достойные модели смартфонов, которые сейчас продают за 30 тысяч рублей или чуть меньше.
Poco X6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Из них Poco мощнее, но значительно хуже по камере. Поэтому он больше подходит для игр. У обоих смартфонов крутые дисплеи, очень тонкие рамки, в комплекте быстрая зарядка, чехол, плёнка сразу наклеена на экран.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. Покупать его стоит, только если вы точно понимаете, зачем он вам. Разница между ним и Note 13 Pro 5G несильно большая: у Note 13 Pro+ есть влагозащита, изогнутый дисплей, чуть лучше камера.
Realme 13+. У него классный плоский дисплей, хорошая автономность, производительность, одна из лучших камер за свою цену.
Samsung Galaxy A55. Довольно спорный аппарат из-за больших рамок, дизайна. Но вы получаете стабильную прошивку, корпус из металла и стекла, полноценную защиту от влаги (IP 67), очень хорошую камеру, довольно мощный процессор, отличную автономность.
Honor 90. Это крутой с точки зрения процессора, дисплея, зарядки, автономности смартфон. Правда, экран у него изогнутый. Также на Honor 90 неплохая камера. Ещё один вариант - это Honor 200, но он пока стоит больше 30 тысяч рублей.
Nothing Phone 2a. У него очень необычный дизайн с глифами на задней панели, интересная прошивка, хороший процессор. Nothing CMF Phone 1. В этом аппарате экономили на всём. У него даже нет NFC. То есть возможности бесконтактной оплаты. Но если у вас денег мало и вам не нужен NFC, то можно его рассмотреть.
Tecno Camon 30 Pro 5G, Camon 30 Pro. У обоих аппаратов стеклянная задняя панель, хорошая комплектация, быстрая зарядка, шикарный дисплей, вполне достойные процессоры.