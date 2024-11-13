Техноблогер назвал лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

Эксперт YouTube-канала Quke назвал самые достойные модели смартфонов, которые сейчас продают за 30 тысяч рублей или чуть меньше.

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Poco X6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Из них Poco мощнее, но значительно хуже по камере. Поэтому он больше подходит для игр. У обоих смартфонов крутые дисплеи, очень тонкие рамки, в комплекте быстрая зарядка, чехол, плёнка сразу наклеена на экран.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. Покупать его стоит, только если вы точно понимаете, зачем он вам. Разница между ним и Note 13 Pro 5G несильно большая: у Note 13 Pro+ есть влагозащита, изогнутый дисплей, чуть лучше камера.

Realme 13+. У него классный плоский дисплей, хорошая автономность, производительность, одна из лучших камер за свою цену.

Samsung Galaxy A55. Довольно спорный аппарат из-за больших рамок, дизайна. Но вы получаете стабильную прошивку, корпус из металла и стекла, полноценную защиту от влаги (IP 67), очень хорошую камеру, довольно мощный процессор, отличную автономность.

© Quke.ru

Honor 90. Это крутой с точки зрения процессора, дисплея, зарядки, автономности смартфон. Правда, экран у него изогнутый. Также на Honor 90 неплохая камера. Ещё один вариант - это Honor 200, но он пока стоит больше 30 тысяч рублей.

Nothing Phone 2a. У него очень необычный дизайн с глифами на задней панели, интересная прошивка, хороший процессор. Nothing CMF Phone 1. В этом аппарате экономили на всём. У него даже нет NFC. То есть возможности бесконтактной оплаты. Но если у вас денег мало и вам не нужен NFC, то можно его рассмотреть.

Tecno Camon 30 Pro 5G, Camon 30 Pro. У обоих аппаратов стеклянная задняя панель, хорошая комплектация, быстрая зарядка, шикарный дисплей, вполне достойные процессоры.