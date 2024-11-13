В России разработали индекс для оценки этичности ИИ в медицине

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что российские ученые создали индекс для оценки этичности систем искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Этот инструмент поможет минимизировать риски и обеспечить безопасное использование ИИ в медицинской практике.

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Индекс, по словам профессора вуза Анастасии Углевой, станет важным шагом для обеспечения этичного использования ИИ в медицине. В процессе разработки ученые исследовали международные и отечественные документы, связанные с этическими вопросами в медицине, и выделили ключевые принципы — автономию, благодеяние, справедливость, ненанесение вреда и заботу о пациенте.

На основе этих принципов был разработан индекс, который представляет собой тест с закрытыми вопросами. Он позволяет оценить уровень осведомленности разработчиков и пользователей медицинского ИИ о возможных этических рисках, связанных с внедрением таких систем в медицину.

Индекс уже прошел апробацию и был одобрен ведущими российскими IT-компаниями, работающими в области медицины, а также комиссией по кодексу этики ИИ и Московским городским научным обществом терапевтов.