Китай запустит грузовой корабль Tianzhou-8

В ближайшие дни Китай планирует запустить к околоземной орбитальной станции Tiangong грузовой корабль Tianzhou-8. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Грузовой корабль на орбиту доставит ракета Long March 7, которая доставлена на стартовую площадку космодрома Вэньчан островной провинции Хайнань в Южном Китае.

В октябре Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к китайской околоземной орбитальной станции Tiangong. Стыковка прошла успешно в автономном режиме, после чего тайконавты — Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ — перешли на главный модуль станции.