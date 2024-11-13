Замена экрана в Google Pixel 9 Pro Fold обойдется дороже MacBook Air

iFixit начала продавать комплектующие для ремонта Google Pixel 9 Pro Fold. Тут-то и выяснилось, что замена экрана обойдется дороже покупки нового MacBook Air.

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Внутренний дисплей с рамкой, шарниром, боковыми кнопками и OLED-панелью стоит $1199, а с набором инструментов для ремонта цена возрастает до $1207.

При начальной стоимости устройства в $1799, ремонт экрана выглядит особенно затратным. Для сравнения, новый MacBook Air с чипом M3 стоит $1099.

Высокая цена замены экрана у Pixel 9 Pro Fold стала еще больше по сравнению с прошлогодним Pixel Fold, для которого аналогичная деталь стоила $899.

iFixit также предоставляет подробное руководство по самостоятельному ремонту, однако не каждому пользователю подойдет такой подход.

Помимо внутреннего экрана, iFixit предлагает и другие компоненты: внешний экран за $190, заднюю камеру за $250, внутреннюю фронтальную камеру за $90, внешнюю фронтальную за $80, а также батареи за $67.