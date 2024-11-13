Замена экрана в Google Pixel 9 Pro Fold обойдется дороже MacBook Air

Замена экрана складного Google Pixel 9 Pro Fold обойдется дороже покупки MacBook Air
iFixit начала продавать комплектующие для ремонта Google Pixel 9 Pro Fold. Тут-то и выяснилось, что замена экрана обойдется дороже покупки нового MacBook Air.
Внутренний дисплей с рамкой, шарниром, боковыми кнопками и OLED-панелью стоит $1199, а с набором инструментов для ремонта цена возрастает до $1207.
При начальной стоимости устройства в $1799, ремонт экрана выглядит особенно затратным. Для сравнения, новый MacBook Air с чипом M3 стоит $1099.
Высокая цена замены экрана у Pixel 9 Pro Fold стала еще больше по сравнению с прошлогодним Pixel Fold, для которого аналогичная деталь стоила $899.
iFixit также предоставляет подробное руководство по самостоятельному ремонту, однако не каждому пользователю подойдет такой подход.
Помимо внутреннего экрана, iFixit предлагает и другие компоненты: внешний экран за $190, заднюю камеру за $250, внутреннюю фронтальную камеру за $90, внешнюю фронтальную за $80, а также батареи за $67.