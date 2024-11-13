Компания Vivo представила новый бюджетный смартфон Y18t, который уже поступил в продажу по цене около $90.

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Устройство оснащено процессором Unisoc T612, работает на Android 14 с интерфейсом Funtouch OS 14, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью microSD.

Смартфон оборудован 6.56-дюймовым HD+ LCD-экраном с частотой обновления 90 Гц и яркостью 840 нит.

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Для селфи используется 8-мегапиксельная камера, размещенная в вырезе экрана. Датчик отпечатка пальца встроен в кнопку питания на боковой панели.

На задней стороне смартфона — 50-мегапиксельная основная камера и дополнительный 0.08-мегапиксельный модуль. Vivo Y18t питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, который заряжается через USB-C до 15 Вт; полный заряд занимает 145 минут.