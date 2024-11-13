Китай вскоре запустит к орбитальной станции грузовой корабль "Тяньчжоу-8"

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР в ближайшие дни запустит к национальной орбитальной станции "Тяньгун" грузовой корабль "Тяньчжоу-8". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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По его сведениям, "Тяньчжоу-8" вместе с ракетой-носителем CZ-7 в среду был доставлен на стартовую площадку космодрома Вэньчан (южнокитайская провинция Хайнань). Как отмечается, все оборудование в норме. Вскоре в соответствии с планом будет проведена последняя предстартовая проверка.

В конце октября замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил журналистам, что Китай планирует осуществить запуск "Тяньчжоу-8" в середине ноября. Космический грузовик доставит на орбиту продовольствие и расходные материалы для тайконавтов миссии "Шэньчжоу-19".

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и уже приступил к осуществлению международных проектов.