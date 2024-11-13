Почему ученые не теряют надежды установить контакт с инопланетянами

Инопланетяне могут быть ближе, чем нам кажется: всего в 1,7 миллиарда миль от Земли, на спутнике Урана — Миранде, считают ученые.

© Вечерняя Москва

Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Рано радовались

Очередное открытие сделали исследователи из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Они обнаружили доказательства наличия океана под поверхностью Миранды. По словам ученых, с большой долей вероятности он может быть пригоден для жизни. Предположение основывается на данных «Вояджера-2». Этот зонд сделал единственные на сегодняшний день снимки спутника еще в 1986 году, показав поверхность, покрытую огромными уступами и кратерами. Ученые уверены, что такой ландшафт может объясняться существованием океана под поверхностью.

Металл их сдал

В Румынии была найдена алюминиевая крупная деталь, возраст которой составляет 250 тысяч лет. Многие решили, что существование такого артефакта подтверждает теории о том, что инопланетяне посещали нашу землю, ведь люди начали работать с этим металлом всего чуть больше двух столетий назад.

Конспирологи в деле

Несколько недель назад зарубежные астрономы обнаружили сигнал, который мог прийти от инопланетян. Эту новость сообщил британский режиссер-документалист Саймон Холланд, ранее сотрудничавший с NASA. Он добавил, что реальные доказательства существования инопланетян будут предоставлены совсем скоро. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Натан Эйсмонт отметил, что на самом деле большинство таких сигналов являются отражениями различных естественных процессов, происходящих в космосе.

— Это абсолютно естественно. Причем с каждым годом их анализ делается все более тщательно. И итог «расшифровки» всегда один — опровержение того, что сигналы отправляются внеземным разумом, — рассказал «ВМ» Натан Эйсмонт.

Прямая речь

Михаэлис Галицкий, политолог, социолог: