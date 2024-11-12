Ученые предупредили о риске исчезновения двух третей редких лесов

Британские ученые из Университета Лидса выяснили, что к концу текущего столетия более двух третей дождевых лесов умеренного пояса на Земле способны исчезнуть из-за меняющегося климата. Исследование опубликовано в научном журнале Earth's Future (EF).

© Газета.Ru

Умеренные дождевые леса — тип лесных территорий с прохладным и влажным климатом. В них преобладают хвойные и широколиственные породы. Такие леса встречаются в Северной, Южной и Центральной Америках, Евразии, Африке, Юго-Восточной Азии и Океании. В России умеренные дождевые леса окружают озеро Байкал, а также встречаются на Охотском, Каспийском и Черноморском побережьях.

Хотя умеренные дождевые леса составляют лишь 1% от общей площади лесов Земли, эти территории важны для поддержания биологического разнообразия и экосистем.

Согласно прогнозу исследователей, при самом пессимистичном сценарии к 2100 году 68% умеренных лесов мира будут потеряны. В некоторых регионах их площадь сократится на 90%. Если изменение климата получится замедлить, то потери составят лишь 9%.