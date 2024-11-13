Почему космонавтов после возвращения с орбиты обязательно нужно встречать

История пилотируемых полетов в космос насчитывает уже шесть десятелетий. В новостях и телевизионных передачах нам рассказывают о подготовке к полетам, самих стартах, научных космических программах. И всегда мало и скупо говорят о том, кто встречает космические корабли на земле первыми.

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Вместе с тем очень часто от их профессиональных и оперативных действий зависит жизнь космонавтов. Радость от возвращения на землю из рискованного путешествия может омрачиться не меньшими испытаниями, чем в самом космосе, и необходимостью бороться за жизнь. Сразу найти приземлившихся космонавтов, оказать им техническую помощь и моральную поддержку и доставить в места, где с ними будут работать специалисты, – это задачи вертолетного полка, который в начале космической эры базировался в городе Троицке Челябинской области. Сегодня одна эскадрилья поисковиков космических кораблей обосновалась там же, в Челябинской области, в городе Южно-Уральске, две других располагаются в Каменск-Уральском Свердловской области.[С-BLOCK]

Как действуют вертолетчики, встречающие космические корабли? За 5–6 дней до прибытия космонавтов экипажи 12 вертолётов отравляются в Казахстан на возможное место их приземления: в Аркалык, Караганду или Джезказган. На вооружении поисковой вертолетной части – две модели: Ми-8 занимаются поиском приземлившегося корабля и доставкой к нему специалистов, а 20-тонный Ми-26 транспортирует необходимую для проведения спасательных работ тяжелую технику. Он может поднимать груз, сопоставимый со своим весом. Эту модель используют для перевозки топливозаправщиков, вездеходов и другой крупной техники.

За 24 часа до момента отделения спускаемого аппарата по всему предполагаемому пути движения корабля барражируют вертолеты. Центр управления полётами контролирует полет до входа в атмосферу, затем спускаемый аппарат принимают под свою опеку штурманы. Они и определяют координаты места посадки. Но как бы тщательно их заранее не рассчитывали, корабль может приземлиться в радиусе 500 километров от предполагаемой точки. Когда космический корабль приближается к Земле на расстояние 6 000 метров, с космонавтами налаживается связь. Если хорошая погода, на отметке примерно в 3 000 метров уже виден парашют, и вертолёты спокойно и заблаговременно поднимаются в воздух. Все этапы встречи и сопровождения корабля постоянно совершенствуются. Учения, на которых отрабатываются все приемы поиска, обычно проходят на авиабазе Упрун в Увельском районе Челябинской области.[С-BLOCK]

В российской космической программе практически все является эксклюзивом. Поисково-спасательный вездеход, созданный еще в 1970-х, до сих пор не имеет аналогов. Благодаря синему цвету и стреле крана среди спасателей он получил романтичное название «Синяя птица». Эта машина способна вывезти капсулу космического корабля из любой пересеченной местности и самого труднодоступного района. Машина вмещает трех космонавтов, экипаж вездехода, есть места и для медиков.

Участники операций по поиску космических кораблей могут рассказать массу захватывающих историй, достойных ярких статей и остросюжетных художественных фильмов!

Как наиболее рискованная и экстраординарная останется в памяти спасателей и космонавтов история экипажа «Союза-23». Пилотировали корабль Вячеслав Зудов и Валерий Рождественский. Корабль приземлился 16 октября 1976 года. Однако приземлением это можно было назвать условно. Он упал ночью в солончаковое озеро Тенгиз в Казахстане. Водоем был покрыт смесью мокрого снега и льда. Местные называют ее шуга. Двигаться спасательной технике по такой поверхности было невозможно! Невозможно было использовать и вертолеты: ситуация осложнялась темным временем суток, облачностью и туманом. Несмотря на это, экипажу одного вертолета удалось сесть на берег, и его командир Николай Чернавский сумел добраться до капсулы, болтавшейся на поверхности озера, на резиновой лодке. Он поддержал космонавтов, находящихся внутри, не только морально. Николаю пришлось освобождать вентиляционные отверстия от набивавшегося в них льда. Этим он спас космический экипаж от дефицита воздуха.[С-BLOCK]

Еще один запоминающийся случай приземления произошел в 1999 году с «Союзом ТМ-29», который пилотировал международный экипаж в составе командира Виктора Афанасьева, бортинженера Жан-Пьера Эньере́ и космонавта-исследователя Сергея Авдеева. При посадке в районе города Аркалык космический корабль загорелся, так как при прохождении плотных слоев атмосферы его внешняя оболочка сильно нагрелась и капсула воспламенила сухую траву. Возникла опасность отравления космонавтов продуктами горения, и тут оперативно сработала поисково-спасательная бригада.

Не менее драматичный эпизод — это посадка корабля «Союз ТМА-11» 19 апреля 2008 года. Его тоже пилотировал международный экипаж в составе командира Юрия Маленченко и двух женщин: астронавта НАСА Пегги Уитсон и первой женщины-космонавта Южной Кореи Ли Со Ён. Корабль возвращался с МКС и в нижних слоях атмосферы двигался в режиме неуправляемого спуска. В результате не долетел до точки посадки 425 км, и в отсутствии спасателей космонавты сами выбирались из корабля и тушили пожар, который возник во время приземления.[С-BLOCK]

История приземления экипажа в составе Алексея Леонова и Павла Беляева, ставшая эпизодом российского кинохита «Время первых», требует, чтобы была восстановлена реальная картина спасения. По словам штурмана Владимира Хомколова, служившего в вертолетном полку на Южном Урале и принимавшего участие в спасательной операции, капсула с космонавтами действительно опустилась в пермской тайге, а не в Курганской области, как было запланировано. Но место приземления нашли уже через несколько часов. Основная сложность состояла в том, чтобы быстро обеспечить космонавтов теплой одеждой, едой и вывести их из тайги. Первыми, кто встретил их на земле, были лесники, отправленные командованием. Они помогли разжечь костер, согреться, доставили еду. Теплые летные костюмы космонавтам сбросили с самолета, с неба к ним прилетел и термос с вожделенным борщом, по которому покорители космических просторов жутко соскучились. И не беда, что термос угодил в пень и половина содержимого пролилась. Однако согреть и накормить космонавтов – это было полдела! Главная проблема заключалась в том, как их вывезти! Была мысль перенести их по воздуху внутри капсулы космического корабля, прикрепив ее тросом к вертолету. Но от этой идеи отказались из-за риска столкновения с деревьями. Кончилось тем, что с места приземления Леонов и Беляев ушли на лыжах вместе с присланными к ним лесниками. Лыжню протяженностью 3 км специально для этого случая накатали местные жители, а лесники вырубили большую делянку, необходимую для посадки вертолета, который и увез героев космоса из пермской тайги 21 марта 1965 года.

Что же касается корабля, его эвакуацией руководил командир эскадрильи подполковник Кобзарь. Двухтонный шар прицепили 40-метровым тросом к вертолету Ми-6 и подняли в воздух. За уникальной операцией наблюдала вся округа. Люди, скорее всего, не очень понимали, что стали очевидцами завершения неординарной космической операции.