«Зал короля Артура» оказался на тысячи лет старше

Ученые университета Сент-Эндрюса, Рединга и Ньюкасла выяснили, что древний курган в Корнуолле, известный как «Зал короля Артура», на 4000 лет старше, чем считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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«Зал короля Артура», представляющий собой прямоугольную насыпь из земли и камня, включает 56 стоящих камней, некоторые из которых достигают высоты 1,8 метра. Ранее он был классифицирован как раннесредневековый загон для животных, датируемый примерно 1000 годом нашей эры. Однако новая датировка, предложенная исследовательской группой, указывает на его создание в период неолита, что значительно меняет представления о возрасте и значении памятника.

Чтобы определить возраст сооружения, команда использовала метод оптически стимулированной люминесценции (OSL), который помогает датировать время последнего воздействия осадка на свет до его захоронения. Этот метод позволил установить точное время нарушения почвы под насыпью, связанное со строительством кургана.

Оказалось, что почва под насыпью была нарушена в процессе строительства, что дало возможность применить метод OSL. Анализ показал, что курган был возведен около 5500 лет назад, что позволяет рассматривать его как один из древнейших памятников в регионе.

Исследователи подчеркивают, что данное открытие предоставляет новые возможности для изучения богатой истории урочища Бодмин-Мур. Памятник, ранее связанный с мифами и легендами о короле Артуре, теперь раскрывает важные сведения о неолитическом ландшафте региона и требует дальнейших исследований для сохранения и понимания его культурной и исторической значимости.