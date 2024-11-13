«Джеймс Уэбб» поставил под сомнение теорию о формировании галактик

Астрономы из США и Европы предполагают, что большое число крупных спиральных галактик, открытых телескопом "Джеймс Уэбб" в ранней Вселенной, ставит под сомнение общепринятую теорию об их формировании, подразумевающую важную роль темной материи в образовании первых "зародышей" галактик.

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Об этом сообщила пресс-служба университета Кейс-Вестерн-Резерв (CWRU).

"Астрономы придумали темную материю для объяснения того, как равномерно распределенная материя в ранней Вселенной превратилась в набор из крупных галактик и разделяющих их пустот. Построенная на базе этой идеи теория говорит о том, что все крупные галактики возникли в результате роста сверхмалых скоплений материи в ранней Вселенной. Эта идея не соответствует тому, что мы видим на снимках с "Джеймса Уэбба", - заявил профессор CWRU Стейси Макгоу, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объяснил Макгоу, по текущим представлениям космологов, первые галактики появились во Вселенной примерно через 300-400 млн лет после Большого взрыва, когда ее материя успела остыть до температур, при которых могут формироваться холодные облака из газа, внутри которых возникают звезды.

Изначально астрономы предполагали, что первые галактики мироздания были относительно небольшими и росли медленно. Первые снимки ранней Вселенной, полученные "Хабблом" и "Джеймсом Уэббом", указали на наличие необычно большого числа крупных спиральных галактик, сопоставимых по размерам с Млечным Путем. Факт их существования уже несколько лет является большой загадкой и предметом спора среди ученых.

Для разрешения этих споров профессор Макгоу подготовил компьютерную модель ранней Вселенной, опираясь на те снимки, которые были получены в последние несколько лет при помощи "Джеймса Уэбба". Используя эту модель, ученые просчитали процесс роста большого числа галактик, опираясь как на классическую теорию темной материи (лямбда-CDM), так и на ее альтернативу, так называемую модифицированную теорию Ньютоновской динамики (MOND).

Проведенные учеными расчеты показали, что лямбда-CDM не способна воспроизвести тот набор из малых и крупных галактик, которые были обнаружены в последние несколько лет на снимках ранней Вселенной, полученных "Джеймсом Уэббом". В противоположность этому, теория MOND справлялась с этой задачей значительно лучше, что ставит под сомнение общепринятые представления о формировании и росте галактик, подытожил профессор Макгоу.