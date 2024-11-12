NASA замалчивает информацию о странных инцидентах с астронавтами

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) замалчивает информацию о странных медицинских инцидентах, которые произошли с астронавтами в космосе, а потом повторились и на Земле. Об этом сообщает 3DNews со ссылкой на Ars Technica.

© NASA

Согласно информации источника, в октябре несколько астронавтов из США вернулись с Международной космической станции (МКС) — во время своей миссии они испытали некоторые проблемы, характер которых в NASA не раскрывают. Однако, эти же проблемы стали проявляться уже на Земле, но в управлении по прежнему отказываются делиться подробностями произошедшего.

При этом, еще во время пребывания астронавтов на МКС один из них был госпитализирован из-за неизвестной проблемы, что стало причиной отмены двух операций по выходу в открытый космос. Это случилось сразу после посадки капсулы SpaceX Crew Dragon. Однако пострадавший астронавт пробыл в больнице всего одну ночь, после чего был выписан и вернулся к своим обычным обязанностям. Причину госпитализации, как и имя пострадавшего астронавта, в NASA сообщать отказались, объяснив это конфиденциальностью медицинской информации.

Ученые предложили новую теорию появления Луны

«Мы до сих пор не до конца понимаем космические полеты. Иногда обнаруживаем то, чего не ожидаем. Это был один из таких случаев, и мы все еще собираем информацию по данному вопросу; поэтому, чтобы обеспечить медицинскую конфиденциальность, и чтобы наши процессы продолжали продвигаться должным образом, это все, что мы скажем на данный момент», — объяснил врач и летный хирург Майкл Барратт.

Ранее NASA продлило контракты на доставку грузов на МКС.