Ученые предложили новую теорию появления Луны

Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) пришли к выводу, что общепризнанная теория появления Луны может оказаться неверной. Они предложили свою версию этого события.

© ГК «Роскосмос» / Сергей Корсаков

Так называемая теория столкновения гласит, что Луна образовалась при столкновении древней Земли с протопланетой Тейя. Анализ лунных пород показал, что Луна имеет схожий (хотя и не полностью идентичный) химический состав с нашей планетой.

Авторы нового исследования указали, что если бы Луна образовалась из кольца обломков, медленно сгущающихся в сферу, то должна была бы вращаться вокруг экватора. Однако на самом деле орбита Луны наклонена в совершенно другой плоскости.

Ученые предположили, что в ранней Солнечной системе сформировалась система из двух небольших скалистых тел. Когда они пролетали мимо Земли, одно из них оказалось притянуто на орбиту (и стало Луной), а второе – отброшено в окружающее пространство.

«Это объясняет, почему Луна не вращается по экватору, как мы могли бы ожидать при столкновении, и почему она химически похожа на Землю, но не идентична ей», – говорится в тексте научной работы.

Ученые привели в пример Тритон – крупнейший спутник Нептуна. Считается, что он был притянут на орбиту газового гиганта из пояса Койпера, где много бинарных объектов. Как и в случае с Луной, орбита Тритона значительно наклонена, отклоняясь на 67 градусов от экватора планеты-хозяина, сообщает Planetary Science.

Расчеты показали, что Земля могла бы захватить объект, чья масса составляла от 1% до 10% от ее собственной. Но при этом двойная система должна была пролететь не далее чем в 128 750 км от поверхности, со скоростью не более 10 800 км/час. Изначально новый спутник имел очень вытянутую орбиту, но со временем приливные силы изменили ее форму.

Другое исследование показало, что в древности Луна «вывернулась наизнанку». Это произошло более 4 млрд лет назад.