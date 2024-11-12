Суслики спасли природу на склонах вулкана в США

Группа исследователей из США выяснила, что ускорить восстановление экосистемы после извержения вулкана можно с помощью сусликов. Об этом заявили авторы научной работы, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiomes.

Извержение вулкана способно изменить окружающий ландшафт до неузнаваемости. Вулканический пепел закрывает собой свет, препятствуя росту молодых растений, из-за чего травоядные животные не получают необходимого количества пищи и уходят. Вслед за ними территорию покидают и хищники. Кроме того, вулканические извержения влияют на климат. С одной стороны, выбрасываемый в атмосферу диоксид серы приводит к краткосрочному охлаждению поверхности Земли. С другой — выбросы влияют на количество выпадающих осадков даже на удаленных территориях.

Также катаклизмы воздействуют на почву, а именно — на почвенных микроорганизмов. Они образуют гумус, высвобождают питательные вещества для растений и удерживают влагу в почве. Во время извержений они могут перестать размножаться или вовсе погибнуть.

Оригинальный метод восстановления ландшафта после извержений предложила команда микробиологов и экологов из США под руководством Мии Мальц из Коннектикутского университета. В 1980 году на северо-западе Соединенных Штатов произошло извержение вулкана Сент-Хеленс, которое превратило землю площадью около 600 квадратных километров в «лунный ландшафт». Через два года после катастрофы в один из пострадавших районов, покрытых безжизненной пемзой, исследователи доставили сусликов. Ученые предположили, что при рытье нор они будут перемешивать почву и выбрасывать на поверхность богатые питательными веществами слои.

Спустя более чем 40 лет Мальц и ее коллеги изучили микрофлору и химический состав почвы в вольерах сусликов, а также провели аналогичные исследования почвы на близлежащих пострадавших участках, куда сусликов не отправляли. Выяснилось, что они отличаются друг от друга: образцы, которые взяты из области обитания животных, содержали большее разнообразие микроорганизмов. В частности, в почве распространилось больше спор микоризных грибов, которые вступают в симбиоз с растениями.

Отметим, что на тех участках ландшафта, куда ученые завезли сусликов, бурный рост растительности наблюдался уже через 6 лет после начала эксперимента. За это время там появились десятки тысяч растений. Пострадавшие районы, куда животных не завезли, остаются практически пустынными.