Обнаружен древний храм цивилизации Дильмун

Древний храм бронзового века, принадлежавший цивилизации Дильмун, обнаружила кувейтско-датская археологическая экспедиция на острове Файлака в Кувейте. Они заметили 4000-летнее сооружение на восточной части острова.

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Храм является памятником цивилизации Дильмун, которая считается одной из древнейших на Аравийском полуострове. Согласно словам экспертов, этот народ существовал с 3200 по 330 год до нашей эры. Дильмун была одним из ключевых торговых посредников между цивилизациями Месопотамии и Южной Азии.

В храме размером 11 на 11 метров археологи обнаружили множество артефактов. Среди них были изделия из керамики и печати, которые указывали на связь с культурой Дильмун. Здание находилось недалеко от ранее найденных сооружений, которые также связаны с древней культурой Дильмун, таких как «Дворец» и «Храм Дильмун». Глава датской археологической экспедиции доктор Стефан Ларсен предположил, что фрагменты обнаруженных стен первого храма были частью его платформы.

«Нет сомнений, что земля Кувейта богата различными древностями, которые начинаются с каменного века и бронзового века, а также с других исторических эпох. Мы нашли 20 шумерских документов в Фалайке, все из которых говорят о важности Дильмуна и крупных торговых отношениях между Дильмуном и Древним Ираком», – поделились археологи.

Профессор археологии и антропологии в Университете Кувейта Хассан Ашкенани пришел к выводу, что в древности остров Файлака был важным центром религиозной и административной деятельности. Также ученые предположили, что цивилизация Дильмун поддерживала торговые связи с Элам в современном Омане, Альбой в Сирии и Хайтан в Турции, пишет Kuwait Times.

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