Ученые выдвинули сенсационную гипотезу о маске Тутанхамона

Ученые выдвинули сенсационную гипотезу относительно маски Тутанхамона
Учёные из Йоркского университета в Великобритании произвели сильное впечатление на научное сообщество, выдвинув предположение, что известная золотая маска Тутанхамона могла ошибочно оказаться в его гробнице. Под руководством профессора Джоанн Флетчер команда исследователей внимательно проанализировала архивные документы 1922 года, связанные с открытием усыпальницы фараона, и пришла к выводу, что маска, возможно, была изготовлена для женщины.
Особое внимание учёных привлекли проколотые уши на маске, что является редкостью для мужских погребальных артефактов Древнего Египта. Напротив, подобные детали встречались чаще на женских предметах. Это наблюдение подтвердило версию о том, что маска могла принадлежать Нефертити, пишет РИА Новости.
Поддерживает эту теорию и британский египтолог Николас Ривз, который первоначально озвучил её десять лет назад. Специалисты полагают, что маска была сделана для жены фараона Эхнатона - Нефертити, и по какой-то причине ее могли перепутать.
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Историки также отмечают, что после смерти Эхнатона его трон занял девятилетний сын Тутанхамон, а Нефертити фактически управляла страной. Возможно, она начала строительство своей усыпальницы, но так и не завершила его. Когда Тутанхамон скончался в возрасте 19 лет, его могли похоронить в той же гробнице, что привело к смешению погребальных принадлежностей.
Эта важная находка может существенно изменить восприятие древнеегипетских захоронений и роли Нефертити в египетской истории.