Ученые выдвинули сенсационную гипотезу о маске Тутанхамона

Учёные из Йоркского университета в Великобритании произвели сильное впечатление на научное сообщество, выдвинув предположение, что известная золотая маска Тутанхамона могла ошибочно оказаться в его гробнице. Под руководством профессора Джоанн Флетчер команда исследователей внимательно проанализировала архивные документы 1922 года, связанные с открытием усыпальницы фараона, и пришла к выводу, что маска, возможно, была изготовлена для женщины.

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Особое внимание учёных привлекли проколотые уши на маске, что является редкостью для мужских погребальных артефактов Древнего Египта. Напротив, подобные детали встречались чаще на женских предметах. Это наблюдение подтвердило версию о том, что маска могла принадлежать Нефертити, пишет РИА Новости.

Поддерживает эту теорию и британский египтолог Николас Ривз, который первоначально озвучил её десять лет назад. Специалисты полагают, что маска была сделана для жены фараона Эхнатона - Нефертити, и по какой-то причине ее могли перепутать.

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Историки также отмечают, что после смерти Эхнатона его трон занял девятилетний сын Тутанхамон, а Нефертити фактически управляла страной. Возможно, она начала строительство своей усыпальницы, но так и не завершила его. Когда Тутанхамон скончался в возрасте 19 лет, его могли похоронить в той же гробнице, что привело к смешению погребальных принадлежностей.

Эта важная находка может существенно изменить восприятие древнеегипетских захоронений и роли Нефертити в египетской истории.