Автоматический перезапуск iPhone добавил головной боли полиции

Компания Apple добавила в iOS 18 новую функцию безопасности. На четвертый день простоя iPhone в заблокированном состоянии происходит перезагрузка, и девайс переходит в режим холодного старта, осложняющий извлечение пользовательских данных.

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Нововведение способно обесценить кражу мобильного устройства: разблокировка доступа к интересующему вора содержимому потребует ввода правильного ПИН-кода. Однако новая защитная мера также затруднит работу силовиков и криминалистов, собирающих доказательства преступных деяний.

Возможность самопроизвольного перезапуска iPhone с откатом в режим BFU (Before First Unlock, «до начальной разблокировки») обнаружили американские полицейские, когда у них дошли руки до форензики гаджетов, изъятых у подозреваемых.

Добыть улики с устройства в таком состоянии непросто: ключи шифрования файлов в памяти отсутствуют, скорость перебора паролей (чтобы найти нужный для восстановления) низкая.

Как оказалось, новую защитную функцию реализуют keybagd и расширение ядра AppleSEPKeyStore.

В режим BFU после перезапуска умеют также переходить Android-устройства, недавно получившие целый букет новых антивор-функций.