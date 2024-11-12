На Енисее обнаружили древнее украшение времен палеолита

Редкое древнее украшение, созданное около 35-30 тыс. лет назад до нашей эры из речной гальки, обнаружили ученые на территории стоянки Сабаниха в Хакасии.

Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

"Это средний Енисей, очень интересный памятник, стоянка Сабаниха. Он достаточно давно исследуется, сейчас эти исследования на новом качественном этапе. Этот памятник относится к началу верхнего палеолита. Очень интересная здесь была сделана находка. Достаточно редкая, уникальная для столь раннего времени. Вы видите тщательно отполированную с двух сторон гальку, на ее поверхности нанесены геометрические фигуры, орнамент. В дальнейшем мы попытаемся его расшифровать, интерпретировать", - сказал он.

Согласно докладу Шунькова, ученые относятся находку к украшениям. По словам ученого, находка наглядно демонстрирует появление первых эстетических представлений у древних людей в этом регионе.

"Уже понятно, что в начале верхнего палеолита, это в районе 35-30 тыс. лет до н. э. Для этого региона мы видим воплощение сакральных моментов и эстетических потребностей древнего населения. Это очень интересно на фоне древнейших произведений искусства, которые сейчас обнаружены у нас южнее, на Алтае", - отметил он.

Ранее ученые обнаружили на стоянке уникальную коллекцию каменных и костных артефактов возрастом 25 тыс. лет и древнюю мастерскую по выделке шкур и косторезному делу. В 2022 году издание СО РАН "Наука в Сибири" сообщало, что стоянка Сабаниха-3, которая находится в Боградском районе Республики Хакасия - единственный известный памятник раннего верхнего палеолита Енисея, культурный слой которого сохранился в непотревоженном состоянии. По данным пресс-службы ИАЭТ СО РАН, археологические памятники на берегу Красноярского водохранилища постепенно разрушаются при размыве берегов, и необходимо успеть изучить эти объекты до полного их разрушения.