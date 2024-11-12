Огненный шар пролетел в небе и напугал жителей США

Яркий огненный шар в небе испугал жителей юго-востока США в ночь с 9 на 10 ноября. Как сообщает Naked Science, произошедшее стало результатом воспламенения спутника Starlink компании SpaceX при входе в атмосферу Земли.

Речь идет об аппарате Starlink-4682. Его отправили в космос еще в августе 2022 года — спутник провел на орбите два года. По словам астрофизика Джонатана Макдауэлла, он вошел в атмосферу Земли и пролетел над штатами Айдахо, Вайомингом, Колорадо и Оклахомой, а потом окончательно разрушился в небе над Техасом.

Напомним, что в прошлый раз схожий инцидент произошел над Европой в августе. Как рассказывал вице-президент Астрономического общества Франции Жиль Давидович, спутник вошел в атмосферу и загорелся, что смогли наблюдать жители нескольких регионов Франции, Германии и Швейцарии.

Давидович тогда отмечал, что для жителей планеты подобное событие не представляет никакой опасности. Аппараты подобного размера целиком сгорают еще в верхних слоях земной атмосферы.