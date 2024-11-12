На Алтае нашли следы одновременного проживания двух подвидов древних людей

Российские ученые обнаружили на Алтае следы одновременного проживания двух разных подвидов первобытного человека. Это уникальная ситуация, аналогов которой не встречалось больше нигде в мире, сообщает РИА «Новости».

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Всего известно три основных древних популяций человека. На Алтае жили денисовцы и неандертальцы, пояснил завотделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент Михаил Шуньков.

Следы древних людей выявили в двух пещерах, расположенных на расстоянии около 11 км друг от друга: Денисовой и Чагырской. В Денисовой пещере обитал денисовский человек, в Чагырской – поздние неандертальцы. Там были найдены артефакты классической мустьерской культуры.

В 2024 году ученые проанализировали наиболее древние и глубокие слои Денисовой пещеры. Их возраст оценивался в 300 тысяч лет. Исследования, в том числе генетический анализ, подтвердили, что первыми ее обитателями являлись именно денисовцы.

Кроме того, были изучены более 20 тысяч костных останков. Они показали, что денисовцы охотились на благородных оленей, сибирских горных козлов и архаров. Соседи-неандертальцы в основном предпочитали бизонов.

Ученые заключили, что неандертальцы появились в Денисовой пещере около 130 тысяч лет назад. Оба подвида долго взаимодействовали между собой. В 2018 году на Алтае были найдены останки ребенка, отцом которого был денисовец, а мать – неандерталкой. Такой инбриндинг встречался не в одном поколении.

Ранее следы популяции неандертальцев нашли во Франции. Они не вступали в контакт с другими сородичами.