В России обнаружены древние усатые курганы

Итоги археологического сезона подвели в институте археологии и этнографии СО РАН. Как заявил археолог, академик РАН Вячеслав Молодин, впервые на территории региона найдена серия курганов особого вида, которые чаще всего встречаются в степях Казахстана. Из центральной насыпи кургана отходят специфические земляные конструкции. Точное назначение «усов» ученые пока не определили. По одной из версий они могли служить для отсчета времени.

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«При помощи геофизических приборов наши сотрудники исследовали серию таких курганов и получили интересные результаты. На сегодняшний день эти курганы являются самыми восточными из всех известных. Прежде чем проводить здесь раскопки были подтверждены геофизические схемы, которые потом помогут археологам вести раскопки не вслепую», – сообщил заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин.

Ранее скульптуру с татуированным лицом начала бронзового века нашли археологи новосибирские археологи.